В прессе сообщается о проблемах со здоровьем у Асада

СМИ выдвигают разные версии: прикован к постели, перенес инсульт, убит иранским телохранителем
В последние дни ряд арабских СМИ передает противоречивую информацию относительно состояния здоровья сирийского диктатора Башара Асада.
Так, в частности, «Аль-Арабия» со ссылкой на ливанские СМИ пишет, что президент Сирии перенес церебральный инсульт и находится в одной из больниц столицы.
«Аль-Арабия» со ссылкой на французское издание Le Point также сообщает о слухах, согласно которым Асад убит своим личным телохранителем, иранцем Мехди аль-Яакуби, выстрелившем диктатору в голову.
О том, что Асад прикован к постели в бессознательном состоянии, пишет в социальной сети ведущий телевизионного канала «Аль-Джазира» Файсал аль-Кассим, сообщает Daily Sabah.
Сирийские государственные СМИ опровергают эти сообщения, акцентируя внимание на том, что таким образом предпринимаются попытки нанести урон законным властям страны.
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