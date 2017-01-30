В Вашингтоне защитники мигрантов взяли в кольцо Белый дом (видео)

Распоряжение Трампа значительно сократило квоту США на прием беженцев

Указ, ужесточивший политику в отношении беженцев, вызвал волну многотысячных митингов во всех крупных городах США. Недовольные новым законом оккупировали аэропорты Чикаго, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, сообщает АР.

В Вашингтоне активисты, окружив Белый дом, требуют освободить иностранцев с Ближнего Востока, которых задержали в аэропортах по прибытии в страну. На Манхеттене в Нью-Йорке собралось более 12 тысяч протестующих – они держат в руках плакаты осуждающие новую власть и приветствующие беженцев.

Акции протеста проводятся несмотря на то, что вчера нью-йоркский суд частично отменил указ президента, предписав впустить в страну всех тех, у кого уже есть визы на въезд, даже если они еще находятся на пути в США или уже задержаны в аэропортах.

Распоряжение Дональда Трампа значительно сократило квоту США на прием беженцев. Кроме того, документ на ближайшие три месяца ограничил въезд граждан Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Сомали, Ливии и Судана. Несмотря на обещания правительства о том, что меры временные, волны митингов и протестов сотрясают США с момента подписания указа.

«Мы должны просто убедиться, что можем определить тех, кто собирается нанести ущерб нашей стране. Пока из трехсот тысяч иностранцев, которые прибыли в страну, задержано всего сто девять человек. Это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Иначе что мы скажем семьям тех, кто погиб от рук террористов, как в было Атланте, Сан-Бернардино или Бостоне? Наш приоритет – защита нации», – заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Европейский союз, где проблема миграции стоит особо остро, также встал на сторону протестующих. На такие решительные шаги, как те, что предприняла новая администрация Трампа, не решается ни одна из европейских столиц.

Фото: Michael Nagle/Bloomberg