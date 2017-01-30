КНДР накопила плутония на 8 ядерных бомб

Эксперты предполагают, что в Северной Корее возобновил работу ядерный реактор

Северная Корея уже накопила около 50 кг плутония, что достаточно для производства 6 или 8 ядерных бомб, а имеющиеся мощности КНДР дают возможность производить еще примерно по килограмму плутония в год. Об этом заявили исследователи из программы 38 North при частном Американо-корейском институте в Балтиморе, передает Euronews. Исследовав спутниковые снимки, они также считают, что в КНДР, вероятно, возобновил работу ядерный реактор в Йонбене. В частности, на фотографии за 22 января видно, что из охладительной системы реактора в реку попадает теплая вода.

Считается, что этот реактор Пхеньян использует для производства плутония для создания ядерного оружия, поскольку, несмотря на запреты ООН и международные санкции, Северная Корея не прекращает свои ядерную и ракетную программы. Напомним, северокорейский дипломат Тхе Ен Хо, который в прошлом году сбежал из КНДР, рассказал, что у Ким Чен Ына нет ядерного оружия, но, если оно у него появится, он вполне может его применить.