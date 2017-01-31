Иран испытал баллистическую ракету средней дальности

Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась

Иран провел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности. Это произошло в воскресенье 29 января за пределами города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.

Несмотря на то, что принятая в июле 2015 года резолюция ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания, этот пуск стал по меньшей мере вторым испытанием ракет с июля 2016 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Пакистан испытал ракету, которая может нести ядерный заряд.