В Калифорнии домашний 3D-принтер отравил семью

Как выяснилось, некоторые модели таких принтеров мсточают смертельно опасные для человека вещества - угарный газ и синильную кислоту

В Калифорнии разыгралась настоящая трагедия. В одном из частных домов от отравления угарным газом скончалась семья – супруги Роджер и Валери Мораш . Печальная участь постигла и их домашних питомцев – двух кошек. Выяснилось, что источником выделения угарного газа стал их домашний 3D-принтер.

Сообщается, что исследователи Технологического института в Иллинойсе предупредили о потенциальной опасности использования таких принтеров дома. Оказывается, некоторые модели могут источать смертельно опасные для человека вещества, такие как угарный газ и синильная кислота.

Ранее «Комментарии" писали о том, что впервые в мире мост напечатали на 3D-принтере.