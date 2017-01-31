В Калифорнии домашний 3D-принтер отравил семью

Как выяснилось, некоторые модели таких принтеров мсточают смертельно опасные для человека вещества - угарный газ и синильную кислоту
В Калифорнии разыгралась настоящая трагедия. В одном из частных домов от отравления угарным газом скончалась семья – супруги Роджер и Валери Мораш . Печальная участь постигла и их домашних питомцев – двух кошек. Выяснилось, что источником выделения угарного газа стал их домашний 3D-принтер.
Сообщается, что исследователи Технологического института в Иллинойсе предупредили о потенциальной опасности использования таких принтеров дома. Оказывается, некоторые модели могут источать смертельно опасные для человека вещества, такие как угарный газ и синильная кислота.
Ранее «Комментарии" писали о том, что впервые в мире мост напечатали на 3D-принтере.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Калифорния, принтер, семья, трагедия, угарный газ
Последние новости
|
08:05
|
07:55
В Японии выпустили смартфон, который можно мыть водой (ВИДЕО)
|
07:48
|
07:40
Израиль призвал Соббез ООн отреагировать на испытание Ираном баллистической ракеты
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0