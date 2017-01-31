Израиль призвал Соббез ООн отреагировать на испытание Ираном баллистической ракеты

Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон
Отреагировать на произведенные Ираном испытания баллистической ракеты средней дальности – с таким призывом Израиль обратился к Совету Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон.
«Члены Совета Безопасности должны немедленно действовать в ответ на шаги Ирана, которые угрожают не только Израилю, но и всему региону Ближнего Востока», — говорится в заявлении дипломата.
Напомним, как стало известно, 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорвалась.
Ранее «Комментарии» писали о том, что Россию не смутило появление китайских ракетниц у своих границ.
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Теги: Израиль, Иран, испытания, ракета, Совбез ООН
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