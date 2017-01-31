Студенту-стрелку по мечети в Квебеке предъявили обвинения

27-летний обвиняемый в стрельбе изучал политологию и антропологию в местном университете

Задержанному по подозрению в убийстве шести человек в мечети канадского города Квебека 27-летнему студенту Александру Биссоннету предъявлены обвинения. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что стрелок изучал политологию и антропологию в Университете Лаваля, который расположен в трех километрах от мечети, где 29 января произошла стрельба.

Также по подозрению в причастности к стрельбе был задержан мужчина марокканского происхождения Мохаммед Хадир. Он проходит по делу как свидетель.

Любопытно, что в социальной сети Биссонет был подписан на Дональда Трампа и лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Напомним, теракт в мечети Квебека произошел 29 января, в 19:55 по местному времени. Вооруженные злоумышленники в масках открыли огонь по людям во время вечерней молитвы. В результате нападения убиты шесть человек, еще 17 были ранены.

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