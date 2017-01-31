Трамп уволил и.о генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции

Администрация Белого дома обвинила и.о. генпрокурора и главу Министерства юстиции США в предательстве и занятии очень слабой позиции в вопросах нелегальной иммиграции

И.о. генпрокурора и глава министерства юстиции США Салли Йейтс лишилась своей должности из-за отказа выполнять указ об иммиграции. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

На место Салли Йейтс назначена окружной прокурор по Восточному округу штата Виргиния Дана Боенте, которая будет возглавлять министерство до утверждения кандидата на пост генпрокурора Джеффа Сешнса.

«И.о. генпрокурора Салли Йейтс предала министерство юстиции, отказавшись реализовывать законный приказ, направленный на защиту граждан Соединенных Штатов», — говорится в заявлении Белого дома.

В администрации главы США напомнили, что Йейтс работала в команде прежнего президента Барака Обамы и занимает очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции.

«Пора серьезно подойти защите нашей страны. Призыв к более жесткому отбору людей, приезжающих из семи опасных мест, — это не крайняя мера. Это разумно и необходимо для защиты нашей страны», — добавили в администрации Трампа.

Ранее и.о. генпрокурора США Салли Йейтс приказала юристам минюста не защищать в суде указ Трампа по иммиграции.

«На данный момент меня не убедили, что исполнительный указ законен», — написала Йейтс в меморандуме, адресованном чиновникам министерства.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Канада готова принять мигрантов, отвергнутых Трампом.