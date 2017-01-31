Бразилию охватила крупнейшая за 17 лет вспышка желтой лихорадки

В настоящее время вспышка желтой лихорадки отмечена уже впяти регионах Бразилии

Бразилию охватила крупнейшая за последние 17 лет вспышка желтой лихорадки, чтобы локализовать распространение инфекции правительство страны уже 11,5 млн доз вакцины,

С начала сезона дождей в Бразилии было зарегистрировано 70 случаев заражения желтой лихорадкой, 40 из которых привели к смерти пациентов. Более 300 случаев инфицирования пока не получили лабораторного подтверждения.

Всего было проанализировано 107 подозрительных летальных исходов.

По информации правительства страны, нынешняя вспышка заболевания стала крупнейшей с 2000 года – тогда было отмечено 85 случаев заражения.

Отметим, что желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом смертельных исходов. Желтая лихорадка является острым инфекционным заболеванием со смертностью более 50% заболевших.

В настоящее время не существует четких методов лечения желтой лихорадки – острого геморрагического вирусного заболевания, передающегося комарами.