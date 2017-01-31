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Хозяйка дома Гитлера оспорит в суде решение властей изъять у нее здание

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Дом, где родился Гитлер станет предметом судебных споров

Герлинда Поммер не намерена передавать дом, где родился  Адольф Гитлер  в пользу государства

Владелица дома в Австрии, в котором  родился Адольф Гитлер, Герлинда Поммер намерена обжаловать  в конституционном суде решение парламента об экспроприации дома в пользу государства. Об этом пишет австрийская газета «Курир».

«В крайнем случае, дело может зайти так далеко, что решение будет признано недействительным», - цитирует издание представителя суда.

Напомним, в Австрии приняли закон, позволяющий изъять у хозяев дом, где родился Гитлер.  С 1972 года муниципальные власти, чтобы не допустить превращение дома Гитлера в туристическую достопримечательность,  арендовали это здание  по высокой цене. Теперь появилась возможность насильно изъять дом. Власти обещали, что владелица получит компенсацию, сумма которой не называется.

Герлинда Поммер наотрез отказывалась ранее продавать этот дом и запрещала  делать в нем перепланировку. Судя по всему, женщина будет бороться за свою собственность и дальше. 

К слову, в  этом доме родители Адольфа Гитлера с новорожденным сыном прожили всего несколько недель.

Ранее «Комментарии" писали о том, что книга Гитлера побила рекорды продаж в Германии.

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Теги: Австрия, власти, Гитлер, дом, суд

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