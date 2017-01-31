Парламент Британии начал дебаты по Brexit

Сегодня в парламенте Великобритании начались дебаты законопроекту относительно запуска процедуры выхода страны из Евросоюза.

Этот законопроект правительство было вынуждено ввести после решения Верховного суда и тем самым начать процесс выхода из блока ЕС без парламентского голосования.

Министры уверены, что этот законопроект пройдет через обе палаты парламента до добровольно обозначенного правительством дедлайна для начала процесса переговоров.

Напомним, правительство определило 31 марта сроком, когда британские депутаты должны дать свое согласие, чтобы Мэй начала переговоры о выходе страны из ЕС.

Ранее сообщалось о том, что Британия покинет единый рынок Евросоюза после Brexit.

Как сообщали «Комментарии», на референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя (51,9%). За то, чтобы остаться в Евросоюзе – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос (48,1%). Явка избирателей составила 72,2%.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который выступал за сохранение членства Королевства в Евросоюзе, заявил, что в октябре уйдет в отставку.

Также сообщалось о том, что 3 сентября в Лондоне, Эдинбурге и Бирмингеме (Великобритания) прошли многотысячные демонстрации граждан, которые выступают против выхода страны из Евросоюза (ЕС), неофициальное название проведенного референдума Brexit (BRitish EXIT – Британский выход). Люди требуют от правительства отложить процесс выхода страны из ЕС и провести повторный референдум.