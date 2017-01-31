По линии Интерпола впервые депортировали подследственного из Индии в Россию

Индия выдала России похитителя денег кредитного кооператива

Из Индии в Россию сотрудники Интерпола МВД России доставили некого Андрея Скрябина, которого обвиняют в растрате более 123 миллионов рублей кредитного кооператива. Об этом пишет РИА «Новости».

Любопытно, что эта депортация стала первой, осуществленной в Россию из Индии за время членства РФ в Интерполе.

По данным правоохранителей, в 2013-2014 годах Скрябин был председателем правления кредитного потребительского кооператива и использовал свое служебное положение для похищения вверенных ему денежных средств в размере более 123 миллионов рублей. После этого он скрылся. А в декабре 2015 года на основании запроса УМВД России по Кировской области он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Летом прошлого года обвиняемого задержали в Индии.

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