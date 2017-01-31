УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Принц Саудовской Аравии катал соколов по США на самолете

0

Фото было размещено в соцсетях

Личность принца, как и обстоятельства полета, не называются

Интернет взорвали фото, на которых  средний ряд кресел в самолете эконом-класса занимают…соколы. ТАСС,  ссылаясь на СМИ Саудовской Аравии сообщает, что саудовский принц выкупил 80 мест в самолете американских авиалиний для своих птиц. Правда, личность принца, как и детали занятного путешествия соколов по США не раскрываются.

Интересное фото якобы сделал один и пассажиров самолета, занимавший место рядом с соколами принца. Также  он сообщил,  что между кресел были проложены специальные доски для удобства птиц. Соколы летели на поводках-цепочках и в специальных шапочках на головах, полностью закрывающих глаза.

Напомним, что в  Саудовской Аравии соколиная охота - популярное и престижное занятие. Цена некоторых птиц превышает $100 тыс.

Ранее «Комментарии" писали о том,  что в Объединенный Арабских Эмиратах запретили держать дома тигров и львов.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: принц, самолет, Саудовская Аравия, Сокол

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Арабские Эмираты отправят «Надежду» на Марс

Арабские Эмираты отправят «Надежду» на Марс

"> Принц Лихтенштейна пообещал Украине безвиз

Принц Лихтенштейна пообещал Украине безвиз

"> Ушла из жизни актриса, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»

Ушла из жизни актриса, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»

"> В Саудовской Аравии казнят 15 шпионов

В Саудовской Аравии казнят 15 шпионов

Новини партнерів

Нелегалів перестануть пускати до Польщі до надання статусу біженців
polshcha_vizaВ Польщі пройшов ухвалення закон, за яким нелегальних мігрантів, що перетинають польський кордон, не пускатимуть до країни, – про це вчора повідомив
Freedom House: Росія опустилася в рейтингу вільних країн
4d286b33ac00Міжнародна правозахисна організація Freedom House віднесла Росію до найбільш невільних країн світу. У звіті по РФ згадується втручання Росії в президентські вибори

Последние новости

15:33

Таможенники поймали мужчину с 32 грудными имплантами

15:16

Днепровские спасатели отправляются на выручку жителям Авдеевки

15:14

Медики нашли связь между количеством зубов во рту и продолжительностью жизни

15:08

Украинский тренер возглавит белорусский клуб

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В бою за Авдеевку погиб десантник из Одесской области

В бою за Авдеевку погиб десантник из Одесской области »

Запорожье

Беспредел в Мультиплексе ТЦ "Аврора": зрителя кинотеатра подстрелили и гнали как дичь (ФОТО)

Беспредел в Мультиплексе ТЦ "Аврора": зрителя кинотеатра подстрелили и гнали как дичь (ФОТО) »

Харьков

На Шишковке "поцеловались" четыре авто

На Шишковке "поцеловались" четыре авто »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.