Принц Саудовской Аравии катал соколов по США на самолете

Личность принца, как и обстоятельства полета, не называются

Интернет взорвали фото, на которых средний ряд кресел в самолете эконом-класса занимают…соколы. ТАСС, ссылаясь на СМИ Саудовской Аравии сообщает, что саудовский принц выкупил 80 мест в самолете американских авиалиний для своих птиц. Правда, личность принца, как и детали занятного путешествия соколов по США не раскрываются.

Интересное фото якобы сделал один и пассажиров самолета, занимавший место рядом с соколами принца. Также он сообщил, что между кресел были проложены специальные доски для удобства птиц. Соколы летели на поводках-цепочках и в специальных шапочках на головах, полностью закрывающих глаза.

Напомним, что в Саудовской Аравии соколиная охота - популярное и престижное занятие. Цена некоторых птиц превышает $100 тыс.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в Объединенный Арабских Эмиратах запретили держать дома тигров и львов.