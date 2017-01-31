В сети появилось видео, как принц вез своих соколов в самолете

Факт необычного авиапутешествия теперь подкреплен видеорядом
В интернете появилось видео, на котором запечатлен полет саудовского принца в самолете, где 80 мест были выкуплены для его соколов.
Напомним, принц Саудовской Аравии выкупил 80 мест в самолете американских авиалиний для своих птиц. Правда, личность принца, как и детали занятного путешествия соколов по США не раскрываются.
Сначала в интернете появилось фото необычного авиапутешествия, а теперь его факт подкреплен видеорядом.
Ранее "Комментарии" писали о том, что иностранцев зазывают в Украину на сафари.
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Теги: охота, принц, самолет, Саудовская Аравия, Сокол
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