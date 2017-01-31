В Болгарии нашли редкий 400-летний экземпляр Евангелия

Книга содержала записи о важнейших событиях из истории Болгарии
Археологи нашли книгу, напечатанную в 1644 году кириллическим шрифтом после смерти настоятеля храма Святого Илии Пророка в городке Войнежа.
Эта книга передавалась от священника к священнику многие поколения и сейчас она находится в Софийском национальном музее истории.
Найденный экземпляр украшен декоративными элементами и раньше время она использовалась в богослужениях. Об этом указывают следы от свечного воска и изношенные нижние края страниц.
Сообщается, что на форзаце книги содержатся записи разных авторов, в которых упоминаются события из болгарской истории.
Напомним, что в 1644 году Болгария находилась под Оттоманским игом. Среди записей есть упоминание восстания болгар против турок в 1835 году.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «pravoslavie»
Последние новости
|
17:27
|
17:26
|
17:11
|
17:01
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0