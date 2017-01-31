Выяснились последствиях распада ЕС

Распад ЕС приведет к зависимости государств Европы от США, России и Китая

Председатель Европейского Совета Дональд Туск направил письмо 27 лидерам стран Евросоюза (без Великобритании), в котором предупредил о риске в случае распада объединения попасть в зависимость от США, России и Китая.

«Должно быть кристально ясно, что распад Европейского союза приведет не к восстановлению некоего мифического полного суверенитета его государств-членов, а к их реальной и фактической зависимости от великих сверхдержав: США, России и Китая», - написано в письме.

По его словам, «ни при каких обстоятельствах не стоит забывать о наиболее важных причинах, по которым 60 лет назад мы решили объединить Европу».

По мнению Туска, проблемы, стоящие ныне перед Европейским союзом, более опасны, чем когда-либо прежде с момента подписания Римского договора.

«Сегодня мы имеем дело с тремя угрозами, которые ранее не имели место, или, по крайней мере, не в таком масштабе», – добавил председатель Европейского Совета, перечислив эти угрозы.