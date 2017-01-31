Лех Валенса избежит люстрации

Экс-президент Польши действительно составлял доносы под псевдонимом Болек, получая вознаграждение от спецслужбы

Подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Польской народной республики экс-президент Польши Лех Валенса не подвергнется люстрации из-за истечения срока давности, заявил глава следственного отдела Института национальной памяти прокурор Анджей Поморский.

«Ввиду истечения установленного срока уже нельзя выступить за судебную люстрацию Леха Валенсы», – передает слова Поморского РИА «Новости».

Институт национальной памяти Польши заявил, что подлинность документов, связывающих Валенсу со спецслужбами, доказана – экс-президент действительно составлял доносы под псевдонимом Болек, получая вознаграждение от спецслужбы.

Поморский заявил, что «рукописное обязательство о сотрудничестве со Службой безопасности было полностью написано Лехом Валенсой». Обнаружены были 17 рукописных расписок о получении денег. Кроме того, в распоряжении Института национальной памяти оказалось 29 рукописных доносов Болека.

Чтобы подтвердить подлинность документов, эксперты провели графологическую экспертизу бумаг.

Валенса неоднократно опровергал информацию о том, что он писал доносы под псевдонимом Болек. Он также намеревался подать в суд на Институт национальной памяти Польши.

24 февраля Валенса признал факт нескольких встреч с контрразведкой. Перед этим сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома генерала Чеслава Кищака и обнародовали «секретные документы», которые указывали на агентурную работу Валенсы во времена Польской народной республики (1952–1989).