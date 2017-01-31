США намерены ограничить выдачу рабочих виз

На первом плане для государства должна быть защита собственных трудовых ресурсов и американских рабочих мест

Администрация Дональда Трампа разработала проект президентского исполнительного указа об изменении подхода к предоставлению иностранцам американских рабочих виз.

Как сообщила служба новостей агентства Bloomberg, которой удалось ознакомиться с этим документом, указ требует от компаний в США «стараться нанимать в первую очередь американцев», а среди иностранцев «отдавать приоритет самым высокооплачиваемым».

По мнению ресурса, специализирующегося на освещении новостей бизнеса, такая перемена заставила бы американские технологические концерны наподобие Microsoft, Amazon и Apple поменять политику в отношении найма зарубежного персонала, численность которого оценивается «десятками тысяч человек в год», а некоторые представительства этих компаний за рубежом, в частности, в Индии могут быть даже перепрофилированы.

«Иммиграционная политика нашей страны должна разрабатываться и выполняться так, чтобы служить прежде всего национальным интересам США, – цитируется в публикации проект указа. – Визовыми программами для иностранных рабочих следует распоряжаться так, чтобы защищать гражданские права американских трудящихся и людей, уже имеющих законный вид на жительство» в США. По убеждению авторов документа, на первом плане для США должна быть защита собственных трудовых ресурсов и американских рабочих мест.

Служба Bloomberg связывает подготовку нового указа с ужесточением иммиграционной политики, проводимой администрацией Трампа, в частности с указом об ограничении доступа в США жителей ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Этот указ вызвал бурные протесты в ряде городов США. Уже предприняты попытки оспорить его в судах, демократы в конгрессе США выразили намерение бороться с ним законодательным путем.