Илон Маск намерен побороть пробки на дорогах Лос-Анджелеса

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX копает эксперементальный тоннель

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск всерьез решил побороть проблему автомобильных пробок в Лос-Анджелесе. На днях он дал отмашку началу строительства тоннеля под городом. По первоначальной задумке он должен связать офисы двух компаний Илона Маска. Правда автор идеи пока и сам не представляет чем закончится его эксперимент.

О своих намерениях проложить тоннель под Лос-Анджелесом Илон Маск заговорил в конце 2016 года. Из его слов тогде не было понятно шутил он или говорил серьезно. Бизнесмен преподнес свою идею в свойственной ему шуточной манере, отмечая что строительную компанию следовало бы назвать The Boring Company (boring — это на английском и «сверление», и «скучный»). Однако позже выяснилось, что Маск вовсе не шутил.

В минувшие выходные недалеко от аэропорта Лос-Анджелеса возле офиса SpaceX рабочие раскопали тестовую траншею, которая в ширину достигает примерно 9 метров, в длину —15 метров, а в глубину —4,5 метра. Куда именно пройдет тоннель — к аэропорту или офису Tesla — пока неизвестно.

Поскольку земля, на которой проводились работы, является собственностью компании, никаких дополнительных разрешений от местных властей для этого не потребовалось. Но для продления тоннеля к аэропорту Лос-Анджелеса Маску потребуется обсудить проект с городскими властями и получить от них соответствующее разрешение.

По словам Маска, проведенные работы знаменует начало эксперимента. Основатель SpaceX и Tesla планирует выяснить, как можно ускорить темпы строительства тоннелей на 500-1000% и что для этого нужно.

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