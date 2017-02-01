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Илон Маск намерен побороть пробки на дорогах Лос-Анджелеса

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Даже автор идеи Маск пока не может сказать, чем закончится его эксперимент

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX копает эксперементальный тоннель

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск  всерьез решил побороть проблему автомобильных пробок в Лос-Анджелесе.  На днях он дал отмашку началу строительства тоннеля  под городом. По первоначальной задумке он должен связать офисы двух компаний Илона Маска. Правда автор идеи пока и сам не представляет чем закончится его эксперимент.  

О своих намерениях проложить тоннель под Лос-Анджелесом Илон Маск заговорил в конце 2016 года.  Из его слов тогде не было понятно шутил он или говорил серьезно. Бизнесмен преподнес свою идею в свойственной ему шуточной манере, отмечая  что строительную компанию следовало бы назвать The Boring Company (boring — это на английском и «сверление», и «скучный»). Однако позже выяснилось, что Маск вовсе не шутил.

В  минувшие выходные  недалеко от аэропорта Лос-Анджелеса  возле офиса SpaceX  рабочие раскопали тестовую траншею, которая в ширину достигает примерно  9 метров, в длину —15 метров, а в глубину —4,5 метра. Куда именно пройдет тоннель — к аэропорту или офису Tesla — пока неизвестно.

 Поскольку земля, на которой проводились работы, является собственностью компании, никаких дополнительных разрешений от местных властей для этого не потребовалось. Но для продления тоннеля к аэропорту Лос-Анджелеса Маску потребуется обсудить проект с городскими властями и получить от них соответствующее разрешение.

По словам Маска, проведенные работы знаменует начало эксперимента. Основатель SpaceX и Tesla планирует выяснить, как можно ускорить темпы строительства тоннелей на 500-1000% и что для этого нужно.

Ранее «Комментарии" писали о том, что интернет взорвало видео запуска ракеты Falcon 9 и исторического приземления ее первой ступени.

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Теги: Дороги, Лос-Анджелес, пробки, тоннель

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