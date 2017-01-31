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Мир

Во Франции ввели ограничение на потребление кофе

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Во Франции ограничили безлимитный доступ к сладким напиткам в ресторанах и кафе в целях борьбы с ожирением

В стране уже действует налог на прохладительные напитки, а также запрет на вендинговые автоматы в школах

С прошлой пятницы французские рестораны не смогут предлагать своим клиентам безлимитный доступ к сладким напиткам за фиксированную цену или бесплатно. Речь идет о популярной в кафе практике, когда клиент платит только за стакан и может наполнять его неограниченное число раз.

Запрет касается всех видов прохладительных напитков, которые содержат сахар или подсластители, а также различных спортивных напитков.

Уровень ожирения во Франции у взрослых людей составляет 15,3%, что чуть ниже среднего для Европы показателя в 15,9%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Однако в возрасте старше 30 лет от ожирения страдают почти 57% французов и 41% француженок.

Всемирная организация здравоохранения неоднократно предупреждала о вреде сладких напитков, прежде всего газировки. ВОЗ связывает эти напитки с ростом уровня ожирения и диабета. ВОЗ рекомендует странам вводить налоги на сладкие напитки для того, чтобы снизить их потребление.

Во Франции уже действует налог на прохладительные напитки, а также запрет на вендинговые автоматы в школах. В Мексике, где установлен 10-процентный налог на продажу сладких напитков, в первый год после его введения их потребление упало на 6%.

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Теги: кофе, напитки, ограничение, ожирение, Франция

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