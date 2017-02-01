Китай оказался лидером в производстве электромобилей

Повсеместное распространение машин на электричестве одним махом снимет множество актуальных и системных проблем в стране

Всемирным лидером в области разработки, производства и внедрения электромобилей является Китай, а не США, как считалось ранее, сообщает ЦТС.

В 2016 году число зарегистрированных в КНР легковых и коммерческих автомобилей, а также автобусов с электрическими или гибридными двигателями увеличилось на 53% и превысило 1 млн., свидетельствуют данные Центра автомобильного менеджмента (CAM).

Всего в 2016 году на китайском рынке продано свыше 400 тыс. таких транспортных средств, в США – около 160 тыс.

Как отмечают авторы исследования, абсолютное большинство продаваемых на рынке КНР электромобилей – это продукция китайских компаний. Стимулов бороться за этот рынок у Китая много: повсеместное распространение машин на электричестве одним разом снимет множество актуальных и системных проблем в стране. Низкий уровень энергосбережения и энергоэффективности, сильная зависимость от нефти, сложная ситуация с экологией в стране – правительство Китая отлично осознает данные проблемы, поэтому непосредственно занимается рынком электромобилей, субсидируя производителей огромными суммами денег. Так, в КНР собираются с 2018 года обязать всех работающих в стране автопроизводителей выпускать как минимум 8% электромобилей – или платить штрафы.

По прогнозам экспертов САМ стремительный рост мирового рынка электромобилей придется на начало 2020-х годов.