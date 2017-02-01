Асад появился на публике после сообщений о госпитализации

Президент Сирии впервые предстал перед теле- и фотокамерами журналистов после публикаций в СМИ о его проблемах со здоровьем

Президент Сирии Башар Асад впервые предстал перед теле- и фотокамерами журналистов после появившихся в иностранных СМИ сообщениях о наличии у него серьезных проблем со здоровьем.

Во вторник Асад встретился с представителями бизнеса, сообщает блог NDF, разместивший фото и видео со встречи. При этом ракурс, с которого снято видео, не позволяет уверенно утверждать, что в кадре присутствует настоящий Башар Асад.

Ранее стало известно, что Асад, который, по утверждениям некоторых СМИ, якобы находился в «критическом состоянии», провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.