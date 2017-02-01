Бангладеш выселит иммигрантов на необитаемый остров

Этот клочок суши образовался 11 лет назад из отложений реки Мегхна

Власти Бангладеш решили выселить тысячи беженцев из Мьянмы на необитаемый остров, который уходит под воду во время высоких приливов. Об этом сообщает агентство Reuters.

В правительстве Бангладеш данное решение объяснили тем, что наплыв выходцев из народа рохинджа приведет ухудшению криминогенной обстановки в стране, распространению инфекций и росту социальной напряженности.

Иммигранты будут переброшены на остров Тхенгар Чхар в Бенгальском заливе. Этот клочок суши образовался 11 лет назад из отложений реки Мегхна. Он полностью скрывается под водой во время высоких приливов и даже не обозначен на многих картах. В министерстве внутренних дел страны заверили, что правительство готово приложить усилия к тому, чтобы сделать остров пригодным для жизни. «Если это место непригодно для проживания, то правительство сделает его пригодным», — пообещали в министерстве, отметив, что решение об отправке беженцев на Тхенгар Чхар отменено не будет.

Несмотря на обещания властей помочь беженцам в переселении, решение о депортации возмутило рохинджа и международные правозащитные организации.

По оценкам ООН, из Мьянмы в Бангладеш мигрировали около 69 тысяч человек, большинство из которых являются мусульманами.