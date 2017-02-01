Космический грузовик «Прогресс МС-03» упал в Тихий океан

Схождение корабля с орбиты произощло, согдасно расчетным данным, его несгораемые обломки рухнули в тихоокеанское «кладбише космических кораблей»

Части космического грузовика "Прогресс МС-03» во вторник вечером упали в несудоходном районе Тихого океана на территорию "кладбища космических кораблей». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Центра управления полетами.

Сведение «Прогресса МС-03» с орбиты прошло, согласно расчетным данным. Корабль отстыковали от Международной космической станции в 17.25, в 20.35 мск его маршевый двигатель запустился на торможение и корабль начал схождение с орбиты. Затем корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, а его несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана.

Напомним, в июле 2016 года космический грузовик доставил на международную космическую станцию более 2,4 тонны грузов (топливо, кислород, воздух, продукты, оборудование, посылки для космонавтов и астронавтов). Корабль пристыковался к МКС 19 июля 2016 года.

Ранее «Комментарии" писали о том, что аварийная комиссия госпредприятия «Роскосмос» огласила причины падения транспортного грузового корабля «ПрогрессМС-04», которое произошло 1 декабря 2016 года.