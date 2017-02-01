В расследовании крушения Ту-154 над Черным морем – две новые версии

Привлеченные к расследованию специалисты пришли к выводу, что все системы самолета работали исправно вплоть до соприкосновения авиалайнера с поверхностью воды

Все системы самолета Минобороны РФ Ту-154, который вез артистов ансамбря им. Александрова в Сирию и потерпел крушение над Черным морем, работали исправно вплоть до соприкосновения авиалайнера с поверхностью воды. К такому выводу пришли специалисты, привлеченные к расследованию катастрофы. Об этом пишет издание Газета.Ru со ссылкой на информированный источник.

При этом у специалистов вызвало вопросы пилотирование командира корабля.

«На таких самолетах во время взлета не пользуются педалями для поворота руля направления. А по отрывкам разговоров в кабине Ту-154Б-2, зафиксированным средствами объективного контроля, выяснилось, что командир корабля использовал эти педали. Зачем — пока объяснить трудно. Складывается впечатление, что перед самолетом возникло какое-то препятствие и командир пытался его каким-то образом обойти», - рассказывает источник и добавляет, что пока никаких сведений о таком препятствии, которое могло возникнуть в воздухе ( стая птиц или даже мираж) нет.

Опрошенные журналистами командиры кораблей Ту-154 по-прежнему склоняются к версии, что причиной катастрофы стала задняя центровка самолета и к версии возникновения перед самолетом каких-либо препятствий летчики относятся скептически.

Нарушение центровки самолета, могло произойти в том числе из-за неправильного распределения пассажиров в салоне. Как объяснял один из специалистов, возможно, что в Чкаловске всех пассажиров разместили ближе к носу самолета, а уже в Адлере они расселись по своему желанию, нарушив центровку, а борттехник не стал их будить и пересаживать ближе к носу. Этого могло быть вполне достаточно для создания задней центровки самолета и катастрофических последствий.

Один из пилотов, имеющий большой налет на Ту-154, считает, что по мере увеличения угла атаки командир корабля попытался педалями парировать эту ситуацию и удержать самолет в горизонтальном режиме полета. Хотя крен лайнера задается штурвалом, а педалями меняют только направление полета, вполне возможно, что пилот мог попытаться с помощью маневра набрать несколько недостающих метров высоты и вернуть самолет в штатный режим.

Проблемы в расследовании причин катастрофы Ту-154 создает бортовой самописец, созданный в 1980-х годах. Это катушечный магнитофон тех лет. Он не был поврежден, но для получения с него информации в Научно-исследовательском центре эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны не осталось ни оборудования, ни специалистов. Поэтому военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК).

Напомним, самолет Минобороны РФ упал в Черное море 25 декабря 2016 года сразу после вылета из Сочи, где он садился на дозаправку по пути в Сирию. Погибли 92 человека.

Ранее "Комментарии" писали о том, что приостановлен поиск пропавшего два года назад авиалайнера с пассажирами.