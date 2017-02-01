Священник простил своего убийцу за 20 лет до своей смерти

Коллеги убитого католического священника пытаются донести до суда его отношение к смертной казни

Застреленный в апреле 2016 года католический священник священник Рене Роберт еще в 1995 году подписал так называемую «декларацию жизни», суть которой сводится к тому, что подписавший ее человек в случае его насильственной смерти просит не приговаривать людей, причинивших ее, к смертной казни. Об этом пишет ВВС.

Такой документ в США обычно подписывают противники смертной казни. Теперь коллеги убитого католического священника пытаются донести его волю до суда.

Около десятка коллег Роберта, включая архиепископа Уилтона Грегори, пришли к зданию суда в городе Огаста (штат Джорджия), чтобы донести до судей позицию Роберта. По их словам, священник, словно предвидя собственную участь, настоял на том, чтобы информация о его отношении к смертной казни была включена в его личное дело.

Изрешеченное пулями тело 71-летнего Рене Роберта было обнаружено в лесу в штате Джорджия в апреле 2016 года.

Обвинения в убийстве предъявили некому Стивену Мюррею, которому священник помогал в течение нескольких месяцев. По данным следствия, Мюррей попросил священника подвезти его на своей машине, после чего похитил и убил его. Через день злоумышленника задержали за рулем автомобиля священника.

Обвинение намерено добиваться смертной казни для Мюррея, если присяжные признают виновным.

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