УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Мексика легализовала марихуану и разрешила эвтаназию

0

Мехико также получило финансовую и налоговую независимость

Мексика получила новую конституцию, которая значительно улучшит жизнь граждан, а также поможет стране развиваться

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе Мехико, который меняется статус города с федерального округа на штат, а также дает право иметь собственную конституцию. 

Согласно новой конституции, в Мексике отныне будет разрешена эвтаназия, также легально разрешается в медицинских целях марихуану. Кроме того, теперь будет введен запрет на приватизацию водных ресурсов города, и разрешены браки для сексуальных меньшинств. 

 Одним из важных пунктов новой конституции является то, что отныне пешеходы будут иметь преимущество перед водителями.

Сообщается, что из проекта конституции были исключены пункты, которые легализовали проституцию, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели.

Город также получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «РИА Новости»,

Теги: Конституция, марихуана, Мексика, Мехико, эвтаназия

Версия для печати

Новини партнерів

Последние новости

13:07

Apple получила рекордную выручку

13:00

Украинский футболист продолжит карьеру в Камбодже

13:00

МВФ озвучил ключевое требование для выделения траша

12:56

Обстрелы оставили Донецк без воды

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

В Одесской ОГА объявили сбор помощи пострадавшим в Авдеевке

В Одесской ОГА объявили сбор помощи пострадавшим в Авдеевке »

Запорожье

Запорожских детей втягивают в опасную игру, в финале которой — самоубийство

Запорожских детей втягивают в опасную игру, в финале которой — самоубийство »

Донбасс

Донетчан предупреждают о перекрытии трассы под Донецком

Донетчан предупреждают о перекрытии трассы под Донецком »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.