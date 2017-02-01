Мексика легализовала марихуану и разрешила эвтаназию

Мексика получила новую конституцию, которая значительно улучшит жизнь граждан, а также поможет стране развиваться

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето подписал закон о политической реформе Мехико, который меняется статус города с федерального округа на штат, а также дает право иметь собственную конституцию.

Согласно новой конституции, в Мексике отныне будет разрешена эвтаназия, также легально разрешается в медицинских целях марихуану. Кроме того, теперь будет введен запрет на приватизацию водных ресурсов города, и разрешены браки для сексуальных меньшинств.

Одним из важных пунктов новой конституции является то, что отныне пешеходы будут иметь преимущество перед водителями.

Сообщается, что из проекта конституции были исключены пункты, которые легализовали проституцию, право голосовать горожанам с 16 лет, введение минимального отпуска в размере 20 дней и фиксированной 40-часовой рабочей недели.

Город также получил финансовую и налоговую независимость от решений центральных властей.