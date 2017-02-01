Сегодня в 4 утра правоохранители Германии начали АТО

В городах Германии ищут 16 человек, связанных с ИГИЛ и готовящих теракты на территории страны

Сегодня в 4:00 в Германии началась антитеррористическая оперрация, направленная на поиск террористической ячейки в федеральной земле Гессен. Об этом пишет газета Bild.

Полиция проводит обыски на 54 объектах (мечети, частные дома, офисы), в том числе во Франкфурте-на-Майне, в Оффенбахе и Висбадене.

Правоохранители разыскивают 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Во Франкфурне-на-Майне уже задержан 36-летний гражданин Туниса, которого подозревают в том, что с августа 2015 года он участвовал в вербовке и контрабанде для террористической группировки «Исламское государство» с целью совершения теракта на территории Германии.

Известно также, что 31 января в Берлине были задержаны три предполагаемых исламиста, имеющих тесные связи с террористической группировкой «Исламское государство». По данным Bild, эти люди часто бывали в молельном доме в столичном районе Моабит, который посещал и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016.

Ранее "Комментарии" писали о том, что террористическая группировка показала видео с похищенным немцем.