Более 2800 учений проведут российские военные в 2017 году

В учениях будут учитывать опыт боевых действий в Сирии

В этом году российские военные проведут свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в сентябре этого года планирует провести российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017».

Кроме того, он отметил, что в этом году российские военные будут учитывать боевой опыт, полученный в Сирии.