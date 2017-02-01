Более 2800 учений проведут российские военные в 2017 году

В учениях будут учитывать опыт боевых действий в Сирии
В этом году российские военные проведут свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в сентябре этого года планирует провести российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2017».
Кроме того, он отметил, что в этом году российские военные будут учитывать боевой опыт, полученный в Сирии.
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Источник: «Интерфакс»,
Теги: армия, военные учения, Россия, РФ
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