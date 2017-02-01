Иран подтвердил факт испытания баллистической ракеты

О нашумевшем в мире испытании ракеты заявил глава Минобороны Ирана
Сегодня глава Минобороны Ирана официально подтвердил, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности. Об этом агентство Tasnim сообщило в Twitter.
Напомним, в воскресенье 29 января на полигоне под Тегераном была испытана баллистическая ракета средней далоности, которая пролетела 966 километров перед тем как взорвалась.
Принятая в июле 2015 года резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.
Ранее «Комментарии» писали о том, что Израиль призвал Совбез ООН отреагировать на испытание Ираном баллистической ракеты.
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