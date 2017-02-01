Ученые обнаружили мясо динозавра

Фрагменты сохранилсь до наших дней благодаря тому, что полости сосудов были закупорены минералом железа Fe2O3

В китайской провинции Юньнань ученые обнаружили останки динозавра, в которых содержится белок коллаген, оставляющий основу соединительной ткани, которая прилегает к мускулатуре и находится в мясе всех животных.

Коллаген был найдет в сосудистых каналах кости ребра крупного травоядного ящера, которое жило на нашей планете более 195 миллионов лет назад.

Окаменелости принадлежали четвероногому динозавру Lufengosaurus, относящемуся к группе зауроподов.

После экспертизы выяснилось, что внутри сосудистых каналов находились частицы органического вещества. Позже ученые определили, что это были фрагменты коллагена. Коллаген сохранился до нашего времени благодаря закупорке полостей кости гематитом (минералом железа Fe2O3).