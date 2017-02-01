Штаты аннулировали визы гражданам семи мусульманских государств

Госдеп США отменил большинство виз для туристов из семи стран с мусульманским население среди граждан

«Временно отменены все действительные неиммиграционные и иммиграционные визы для граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена за исключением условий, указанных ниже», - говорится в документе.

Кроме того, под отмены не подпадают визы некоторых типов А, G, C и НАТО, а также дипломатических разрешений.

Изначально запрет на въезд в США касался даже владельцев «Зеленых карт», однако вскоре эта норма была отменена за исключением подозрений индивидуального характера.

Как сообщали «Комментарии», президент США Дональд Трамп создал новый антимиграционный указ, согласно которому изменилась процедура получения виз для граждан Украины. Подробнее о том, что теперь необходимо гражданам Украины для получешния американской визы читайте ТУТ.