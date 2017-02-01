В Германии на потенциальных террористов оденут электронные браслеты

Правительство Германии сегодня внесло изменения в закон о федеральной уголовной полиции
Изменения в закон о федеральной уголовной полиции внесены правительством Гемнании. Нововвведения санкционируют использование электронных ножных браслетов для наблюдения за потенциально опасными преступниками. В частности, речь идет и о тех, кто может планировать теракт.
Изменения – это часть пакета мер, согласованных МВД и Минюстом Германии после теракта на рождественской ярмарке в Берлине в конце 2016 года.
Кроме решения об электронных браслетах, также согласованы в вопросе о расширении полномочий федеральной уголовной полиции.
Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня в 4 утра правоохранители Германии начали АТО.
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Теги: Германия, полиция, теракт, террористы, электронный браслет
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