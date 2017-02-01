В Германии на потенциальных террористов оденут электронные браслеты

Правительство Германии сегодня внесло изменения в закон о федеральной уголовной полиции

Изменения в закон о федеральной уголовной полиции внесены правительством Гемнании. Нововвведения санкционируют использование электронных ножных браслетов для наблюдения за потенциально опасными преступниками. В частности, речь идет и о тех, кто может планировать теракт.

Изменения – это часть пакета мер, согласованных МВД и Минюстом Германии после теракта на рождественской ярмарке в Берлине в конце 2016 года.

Кроме решения об электронных браслетах, также согласованы в вопросе о расширении полномочий федеральной уголовной полиции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня в 4 утра правоохранители Германии начали АТО.