В психиатрической клинике Стамбула пациент взял в заложники персонал

В заложниках у вооруженного больного оказались врачи и медсестры

Турецкие СМИ сообщают об очередном ЧП в Стамбуле. Вооруженный пациент психиатрической клиники Стамбульского университета взял в заложники ее сотрудников.

Известно, что в заложниках находятся врачи и медсестры. Остальные детали происшествия уточняются. На место ЧП выехали сотрудники полиции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Киеве задержали опасную беглянку из львовской психбольницы.