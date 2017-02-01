В психиатрической клинике Стамбула пациент взял в заложники персонал

В заложниках у вооруженного больного оказались врачи и медсестры
Турецкие СМИ сообщают об очередном ЧП в Стамбуле. Вооруженный пациент психиатрической клиники Стамбульского университета взял в заложники ее сотрудников.
Известно, что в заложниках находятся врачи и медсестры. Остальные детали происшествия уточняются. На место ЧП выехали сотрудники полиции.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Киеве задержали опасную беглянку из львовской психбольницы.
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Теги: врачи, заложники, медсестры, пациент, Стамбул, психиатрическая больница
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