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В психиатрической клинике Стамбула пациент взял в заложники персонал

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ЧП произошло в психиатрической клинике Стамбула

В заложниках у вооруженного больного оказались врачи и медсестры

Турецкие СМИ сообщают об очередном ЧП в Стамбуле.  Вооруженный пациент психиатрической клиники Стамбульского университета взял в заложники ее сотрудников.

Известно, что в заложниках находятся врачи и медсестры. Остальные детали происшествия уточняются. На место ЧП выехали сотрудники полиции.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Киеве задержали опасную беглянку из львовской психбольницы.

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Теги: врачи, заложники, медсестры, пациент, Стамбул, психиатрическая больница

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