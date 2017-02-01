В Нидерландах зарегистрирован закон о ратификации ассоциации Украина-ЕС

Закон регулирует вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, который одобрил ратификацию Соглашения об ассоциации
В парламент Нидерландов внесли законопроект, предусматривающий ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.
В документе говорится о том, что принятие данного законопроекта подразумевает вступление в силу закона от 8 июля 2015 года, который был принят как утверждение ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Теперь, за законопроект должны проголосовать Верхняя и Нижняя палаты голландского парламента.
Напомним, ранее сообщалось о том, что парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в июле 2015 года, однако в сентябре в Нидерландах собрали необходимое количество подписей для проведения консультативного референдума о ратификации соглашения.
12 апреля избирательная комиссия Нидерландов огласила официальные результаты референдума, в соответствии с которыми 61% его участников выступили против ассоциации ЕС с Украиной. Явка составила 32,2% (при необходимых 30%).
Как сообщали «Комментарии», 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза договорились о юридически обязывающем решении, которого хотели добиться Нидерланды для завершения ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
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Теги: Нидерланды, ратификация, соглашение об ассоциации с ЕС
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