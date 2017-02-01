Стали известны подробности инцидента в психбольнице Стамбула

Экс-полицейский закрылся в комнате и грозит самоубийсвом, он проходил обследование в этой психиатрической клинике

В Стамбуле вооруженный пациент больницы, который ранее работал полицейским, угрожает покончить с собой. Об этом пишет издание Haber Turk.

Сообщается, что больной закрылся в помещении. Психиатрическую клинику окружили полицейские. С пациентом ведутся переговоры.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что вооруженный пациент взял в заложники медсестер и врачей психиатрической клиники Стамбульского университета.

Однако, как выяснилось, сотрудники медицинского учреждения эвакуированы. А один из медиков сообщил, что экс-полицейский проходил у них обследование

Ранее «Комментарии" писали о том, что на Киевщине похитили девятилетнего ребенка.