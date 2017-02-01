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Мир

Кремль увидел для себя позитивные ноты в ситуации с Авдеевкой

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Авдеевка стала поводом возобновить диалог России с США

Конфликт на Донбассе стал поводом для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и США. 

Сложившаяся ситуация с Авдеевкой стала поводом возобновить диалог между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла», - добавил он. 

Песков отметил, что лидеры двух стран «предметно не обсуждали Украину». 

«Значит, действительно ситуация в Украине вызывает крайнюю обеспокоенность - это первое. Второе - предметно ситуация с украинским урегулированием в ходе разговора Путина и Трампа не обсуждалась, акцентировалась необходимость скорейшего урегулирования украинского кризиса», - сказал Песков.

Отметим, что 1 февраля в Авдеевке увеличилось число жертв утреннего обстрела среди мирного населения.  От осколочных ранений погибла женщина. 31 января в результате утреннего  обстрела  боевиками находящейся на линии разграничения  Авдеевки  ранен мирный житель.

На данный момент Авдеевка остается одной из самых горячих точек по всей линии разграничения. До четырех утра 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 «Град» и тридцать артиллерийских снарядов калибра152 миллиметра. Также по украинцам палили из минометов 120 и 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия.

Из-за обстрелов жилых районов ранены двое мирных жителей, полностью обесточенными остались Авдеевка и Ясиноватая, без воды, электричества и теплоснабжения находятся всего более 400 000 мирных жителей региона. С учетом осложнения погодных условий и продолжающихся обстрелов боевиков, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Временно приостановлена работа 14 дошкольных и общеобразовательных учреждений. Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек.

Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов, что могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс. Организован контроль за противопожарной защитой печей коксохимического завода. Позже «Комментарии» сообщали о том, что из-за сильных обстрелов «Градами» из Авдеевки начали эвакуировать местное население.

Также стало известно, что Авдеевский коксохимический завод, крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие, входящее в группу «Метинвест», после очередных обстрелов оказался обесточен и начинает консервацию оборудования.

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Источник: «РИА Новости»,

Теги: Авдеевка, переговоры, Россия, США

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