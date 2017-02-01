10 лет тюрьмы грозит пассажиру самолета за попытку выйти на высоте 12 км

Инцидент произошел в австралийском авиалайнере

Выйти из самолета на высоте 12 км пытался гражданин США Мануэль Гонсалес. Инцидент произошел в авиалайнере австралийской авиакомпании Qantas. Мужчина пытался открыть дверь аварийного выхода, но попытка оказалась безуспешной, так как дверь оснащена несколькими электрическими и механическими замками. А чтобы открыть аварийный выход на высоте требуется гидравлический домкрат.

За такие деяния сразу после приземления пассажира передали в в руки полиции Австралии. И теперь мужчине грозит тюремный срок до 10 лет. Мотивы неосмотрительного поступка пассажира самолета остались неизвестными.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в расследовании крушения Ту-154 над Черным морем – две новые версии.