УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

Вооруженного пациента психиатрической клиники уговорили сдаться

0

Переговоры с пациентом длились три часа

Экс-полицейского под конвоем перевезли в другую психиатрическую лечебницу

 В психиатрической клинике Стамбула турецкие правоохранители обезвредили вооруженного экс-сотрудника полиции, который закрылся в одной из палат  и угрожал самоубийством.

Переговоры с ним длились почти три часа. Но в итоге он поддался на уговоры и сдал оружие.

Напомним, экс-полицейский проходил обследование в психиатрической клинике Стамбульского университета. Сейчас он под конвоем гопитализирован в другую психиатрическую больницу.

Ранее «Комментарии» писали о том, что пациент психиатрической больницы взял в заложники  медсестер и врачей. Однако позже выяснилось, что сотрудники медицинского учреждения эвакуированы, в опасности находилась только жизнь самого пациента клиники, который грозил суицидом.  

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: заложники, пациент, полиция, психиатрическая больница, Стамбул, суицид

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В психиатрической клинике Стамбула пациент взял в заложники персонал

В психиатрической клинике Стамбула пациент взял в заложники персонал

"> Журналистам показали любовные письма стамбульского стрелка

Журналистам показали любовные письма стамбульского стрелка

"> В квартире киевской многоэтажки нашли три расчлененных тела

В квартире киевской многоэтажки нашли три расчлененных тела

"> Заложники и стрельба: На Ровенщине разыгралась «голливудская» драма (ВИДЕО, ФОТО)

Заложники и стрельба: На Ровенщине разыгралась «голливудская» драма (ВИДЕО, ФОТО)

Новости партнеров

Розслідувач Станчевський: Країни G7 допоможуть зупинити корупційні дії Сергія Рибалки.
Олексій СтанчевськийПосольства країн Великої сімки, G7, мають взяти під особистий контроль питання розслідування кримінальної справи щодо рейдерського захоплення мережі АТБ командою народного депутата
«Я отримав наказ взяти промзону», – бойовик, якого захопили біля Авдіївки
630_360_1459347639-4004Бойовик, якого сили АТО захопили 29 січня під час боїв біля Авдіївки, заявив, що наказ захопити авдіївську промислову зону він отримав від

Последние новости

16:49

Доверие украинцев к Порошенко упало «ниже плинтуса»

16:40

Расследование Станчевского: Страны G7 помогут остановить Сергея Рыбака

16:33

Tesla запустила крупнейшую в мире аккумуляторную систему питания

16:22

Кремль увидел для себя позитивные ноты в ситуации с Авдеевкой

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Коммунальщики чистят ливневки после снегопадов

Коммунальщики чистят ливневки после снегопадов »

Харьков

Сергей Жадан зарегистрировал благотворительный фонд

Сергей Жадан зарегистрировал благотворительный фонд »

Запорожье

Прокурор Романов сообщил мэру Днепрорудного о подозрении в уголовном преступлении

Прокурор Романов сообщил мэру Днепрорудного о подозрении в уголовном преступлении »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.