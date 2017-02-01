Вооруженного пациента психиатрической клиники уговорили сдаться

Экс-полицейского под конвоем перевезли в другую психиатрическую лечебницу

В психиатрической клинике Стамбула турецкие правоохранители обезвредили вооруженного экс-сотрудника полиции, который закрылся в одной из палат и угрожал самоубийством.

Переговоры с ним длились почти три часа. Но в итоге он поддался на уговоры и сдал оружие.

Напомним, экс-полицейский проходил обследование в психиатрической клинике Стамбульского университета. Сейчас он под конвоем гопитализирован в другую психиатрическую больницу.

Ранее «Комментарии» писали о том, что пациент психиатрической больницы взял в заложники медсестер и врачей. Однако позже выяснилось, что сотрудники медицинского учреждения эвакуированы, в опасности находилась только жизнь самого пациента клиники, который грозил суицидом.