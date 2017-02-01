Ростов-на-Дону признан самым опасным городом Европы

Ростов возглавил ТОП-10 населенных пунктов с высоким уровнем преступности, по версии портала о путешествиях World Atlas

Главной проблемой города специалисты назвали высокую криминогенную ситуацию в городе. Также отмечается, что на рейтинг повлияла близость города к границе с Украиной и военные действия в зоне АТО

По информации МВД Ростовской области, по сравнению с аналогичным периодом год назад за два месяца 2015 года число правонарушений в городе увеличилось на 21,3%. Данный рост обусловлен незаконной торговли оружием, которая подпитывается войной на Востоке Украины.

На втором третьем и четвертое месте рейтинга оказались итальянские населенные пункты — Бари, Турину и Неаполю соответственно. Замыкает пятерку французский Марсель.

Во вторую половину перечня в порядке убывания попали также расположенный во Франции Лилль, Ковентри (Англия), Роттердам в Нидерландах, шотландский Глазго и Сараево (столица Боснии и Герцеговины).