Ростов-на-Дону признан самым опасным городом Европы

Ростов возглавил ТОП-10 населенных пунктов с высоким уровнем преступности, по версии портала о путешествиях World Atlas
Главной проблемой города специалисты назвали высокую криминогенную ситуацию в городе. Также отмечается, что на рейтинг повлияла близость города к границе с Украиной и военные действия в зоне АТО
По информации МВД Ростовской области, по сравнению с аналогичным периодом год назад за два месяца 2015 года число правонарушений в городе увеличилось на 21,3%. Данный рост обусловлен незаконной торговли оружием, которая подпитывается войной на Востоке Украины.
На втором третьем и четвертое месте рейтинга оказались итальянские населенные пункты — Бари, Турину и Неаполю соответственно. Замыкает пятерку французский Марсель.
Во вторую половину перечня в порядке убывания попали также расположенный во Франции Лилль, Ковентри (Англия), Роттердам в Нидерландах, шотландский Глазго и Сараево (столица Боснии и Герцеговины).
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Теги: криминогенные регионы, мир, рейтинг, Ростов-на-Дону
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