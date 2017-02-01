Финляндия названа самой дорогой страной еврозоны

В странах Балтии цены оказались ниже, чем в среднем по Европе

Финляндия – самая дорогая страна еврозоны, если сравнивать цены на одежду, услуги и продукты питания. Об этом свидетельствуют данные за декабрь статистической службы Европейского союза Eurostat, согласно которым цены в Финляндии на 25% превышают среднеевропейские. Например, если европейский потребитель покупает обувь за 100 евро, то финн за этот же товар платит 121 евро. За последние десять лет цены на продукты питания в Финляндии росли быстрее среднеевропейских показателей.

Иными словами: чтобы иметь одинаковую покупательную способность, финны должны получать на 20 процентов выше зарплату, чем в среднем по Европейскому союзу.

Следует отметить, что за место самой дорогой страны с Финляндией в последние годы боролись Ирландия и Люксембург.

Если говорить о странах Евросоюза в целом, то самые высокие цены в Дании (на 42% выше среднего по ЕС), а самые низкие – в Болгарии (на 51% ниже среднего по ЕС).

В странах Балтии цены ниже, чем в среднем по Европе. Так, в Эстонии цены составляют 79% от среднеевропейских, в Латвии – 74%, в Литве – 66%. Цены в Польше составляют 60% от среднеевропейских. Сильнее всего цены в Европе отличаются на табак, алкоголь, транспорт, гостиничные и ресторанные услуги. Меньше «скачут» цены на одежду, электронику и домашнюю технику.