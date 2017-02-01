В Европарламенте окрестили «Северный поток-2» «проектом-убийцей»

Строительство российского газопровода представляет геополитическую опасность для Украины, Польши и Словакии

Депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштревичус подчеркивает, что содействие со стороны Евросоюза строительству «Северного потока-2» станет поддержкой политики Путина, направленной на исключение Украины из процесса транзита российского газа в страны Европы.

Об этом он заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Европарламента «Северный поток-2» и его геополитические последствия», сообщает Укринформ.

Он выразил убеждение в том, что «Северный поток-2» является «проектом-убийцей», который направлен на уничтожение европейской солидарности, европейских правил конкурентного поведения и регионального сотрудничества, на которых основывается инициатива Европейского энергетического союза.

В свою очередь, аналитик Гаагского центра стратегических исследований Сийбрен де Йонг отметил, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» представляет геополитическую опасность для Украины, Польши и Словакии.

При этом Йонг констатировал, что мощности «Северного потока-2» с учетом перспектив возможного строительства «Турецкого потока» и газопроводов в рамках проектов «Южного газового коридора» обеспечат поставку избыточных объемов энергоносителя, которые окажутся ненужными на рынках Европы.

Старший исследователь варшавского Центра восточных исследований Агата Лошкот-Страчота отметила, что российский проект газопровода «Северный поток-2», который еще даже не завершен, уже осуществляет негативное влияние и приводит к противостоянию внутри Евросоюза.

По ее словам, противники этого газопровода считают проект сугубо политическим и считают российский газ в Европе источником неопределенности, непредсказуемости и опасности.