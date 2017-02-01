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Хиллари Клинтон готовится стать ведущей политического ток-шоу

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Если предположения подтвердятся, 69-летняя Клинтон станет одной из самых пожилых ведущих на американском ТВ

Бывший госсекретарь США намерена оставаться в центре общественного внимания

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон не оставит попыток стать хозяйкой Белого дома. Она уже начала подготавливать почву для очередного выдвижения на пост президента страны, однако перед этим она намерена повысить свой рейтинг за счет участия в новом политическом ток-шоу. В качестве его ведущей.

Так считает политический обозреватель Эд Кляйн. В своей статье в консервативном издании Townhall он ссылается на свои источники, близкие к бывшему госсекретарю.

Собеседник Кляйна отметил, что Хиллари настроена очень серьезно. Она намерена оставаться в центре общественного внимания. В рамках своего ток-шоу она собирается брать интервью у мировых лидеров и приглашать в эфир высокопоставленных гостей.

Источник обозревателя добавил, что бывший госсекретарь уверена в успехе будущего предприятия, так как оно может повысить ее популярность и стать основой для нового выдвижения на пост президента.

Отметим, что доводы Кляйна не лишены смысла, особенно с учетом того, что Трамп вступил в должность президента США с достаточно низким рейтингом поддержки населения.

По данным источников Эда Кляйна, на днях Хиллари собрала у себя в доме в Вашингтоне нескольких друзей и подняла тост со словами Шварценеггера из фильма «Терминатор»: «I´ll be back» (Я вернусь).

Пока нет точной информации о том, где и, главное, когда Хиллари появится на экране. Но если предположения подтвердятся, 69-летняя Клинтон станет одной из самых пожилых ведущих на американском ТВ.

Кстати, на днях газета The New York Post рассказала о еще одном возможном кандидате на пост президента США в 2020 году. По информации издания, в предвыборной гонке может принять участие дочь президента Джона Кеннеди. Сейчас ей 59 лет, и до недавнего времени она была послом США в Японии.

Фото: © Lucas Cobb/flickr.com

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Теги: госсекретарь, ток-шоу, Хиллари Клинтон, США

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