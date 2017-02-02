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Мир

В Белоруссии появится собственный электрокар

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За основу белорусского экомобиля взяли седан Geely SC7

До конца 2017 года в белорусы намерены выпустить первые 100 электромобилей и запустить их в опытную эксплуатацию

В конце декабря прошлого года стало известно, что в Белоруссии разрабатывают свой первый электромобиль. Местные СМИ разузнали подробности о новинке, пишет e-move.

Так, первый белорусский электромобиль будет презентован летом 2017 года. По словам председателя президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимира Гусакова, над автомобилем работает Объединенный институт машиностроения. Электрокар разрабатывается на базе завода «БелДжи», который осуществляет сборку машин марки Geely.

По предварительный информации, за основу белорусского экомобиля взяли седан Geely SC7. Новинка получит силовые агрегаты и элементы питания местного производства, а вот дизайн, как ожидается, достанется ей от донора.

До конца 2017 года в белорусы намерены выпустить первые 100 электромобилей и запустить их в опытную эксплуатацию.

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Теги: Geely, Белоруссия, электрокар, электромобиль

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