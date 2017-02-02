В Шри-Ланка арестовали предсказавшего смерть президента астролога

Из-за настойчивого прогноза о смерти главы государства правительство заподозрило астролога в подготовке переворота в стране или в покушения на президента

В Шри-Ланка астролог Виджитха Рохана Виджемуни был арестован полицией из-за того что предсказал смерть президента страны Майтрипала Сирисена. Об этом пишет ВВС.

Сначала астролог пророчил, что глава государства умрет в конце января в результате несчастного случая или болезни. Когда же этого не произошло Виджитха Рохана Виджемуни выдал новый прогноз – смерть президента наступит до октября.

Упорство астролога насторожило правительственных чиновников и астролога заподозрили в подготовке переворота или покушении на убийство президента и обратились в полицию.

В свою очередь полиция пришла к выводу, что астролог распространяет о президенте порочащие сведения. Он был арестован вечером во вторник, а в среду выпущен под залог..

Известно, что 52-летний Виджемуни ранее был военным моряком, а сейчас он довольно известный в Шри-Ланка астролог. В 1987 году он был осужден за попытку покушения на премьер-министра Индии Раджива Ганди и провел в тюрьме более 2,5 лет. Освободившись из заключения, Виджемуни подался в политику, но вскоре переквалифицировался в астролога.

Ранее "Комментарии" писали о том, что подросток из Шри-Ланки был арестован за взлом президентского сайта.