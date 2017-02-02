УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В Шри-Ланка арестовали предсказавшего смерть президента астролога

0

Президенту Шри-Ланки астролог предсказал смерть до октября

Из-за настойчивого прогноза о смерти главы государства правительство заподозрило астролога в подготовке переворота в стране или в покушения на президента

В Шри-Ланка астролог Виджитха Рохана Виджемуни был арестован полицией из-за того что предсказал смерть президента страны Майтрипала Сирисена. Об этом пишет ВВС.

Сначала астролог пророчил, что глава государства умрет в конце января в результате несчастного случая или болезни.  Когда же этого не произошло Виджитха Рохана Виджемуни выдал новый прогноз – смерть президента наступит до октября.

Упорство астролога насторожило правительственных чиновников и астролога заподозрили  в подготовке переворота или покушении на убийство президента и обратились в полицию.

В свою очередь полиция пришла к выводу, что астролог распространяет о президенте порочащие сведения. Он был арестован вечером во вторник, а в среду выпущен под залог..

Известно, что 52-летний Виджемуни ранее был военным моряком, а сейчас он довольно известный в Шри-Ланка астролог. В 1987 году он был осужден за попытку покушения на премьер-министра Индии Раджива Ганди и провел в тюрьме более 2,5 лет. Освободившись из заключения, Виджемуни подался в политику, но вскоре переквалифицировался в астролога.

Ранее "Комментарии" писали о том, что подросток из Шри-Ланки был арестован за взлом президентского сайта.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: арест, астролог, президент, прогноз, смерть, Шри-Ланка

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В российской школе на уроке танцев от голода умерла девочка

В российской школе на уроке танцев от голода умерла девочка

"> Власти Узбекистана и семья президента подтвердили смерть Каримова

Власти Узбекистана и семья президента подтвердили смерть Каримова

"> Подросток из Шри-Ланки был арестован за взлом президентского сайта

Подросток из Шри-Ланки был арестован за взлом президентского сайта

"> В Узбекистане из-за ситуации с Каримовым начался хаос

В Узбекистане из-за ситуации с Каримовым начался хаос

Новости партнеров

Последние новости

09:55

Названы 6 простых вещей, которые повысят настроение с утра

09:49

Рост обещают глобальному объему платежей через мобильные кошельки

09:47

Поп-звезда Бейонсе скоро станет мамой двойни

09:33

Главный полицейский Донецкой области рассказал о потерях боевиков

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Конфликт харьковских водителей: к машине оппонента приложился лопатой (ВИДЕО)

Конфликт харьковских водителей: к машине оппонента приложился лопатой (ВИДЕО) »

Одесса

Мошенники переоформляли жилье одесситов и киевлян в ДНР

Мошенники переоформляли жилье одесситов и киевлян в ДНР »

Донбасс

Марьинка под огнем. В школах остановлено обучение

Марьинка под огнем. В школах остановлено обучение »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.