В Швейцарии геям разрешили быть донорами крови

В 2015 году подобные решения приняли во Франции, США, Австралии и Японии
Государственное швейцарское агентство по контролю за терапевтическими продуктами Swissmedic разрешило гомосексуалам сдавать кровь в донорских целях. Запрет для геев на сдачу крови существовал в Швейцарии с 1977 года.
Как говорится в коммюнике, которое опубликовал Swissmedic, для того чтобы стать донором крови, мужчина не должен иметь сексуальной связи с другим мужчиной в течение последних 12 месяцев. Этот срок также применяется для доноров любого пола, если они побывали в странах, где распространен СПИД, или если они в течение последнего года поменяли сексуального партнера, сообщает ru.rfi.fr.
Эти превентивные меры связаны с тем, что вирус иммунодефицита может быть обнаружен со 100%-ной точностью только спустя несколько месяцев после заражения, указывает коммюнике. «Для безопасности пациентов, которым переливается кровь, очень важно, чтобы доноры честно и тщательно заполняли опросник, который им предлагается в медицинских центрах перед каждой сдачей крови», – говорится в тексте.
«Это далеко не совершенная мера, но она позволяет поменять дискриминационные правила, которые существовали для геев», – заявил директор швейцарского отделения Красного Креста Рудольф Швабе.
В 2015 году подобные решения приняли во Франции, США, Австралии и Японии. Первой страной, отменивший запрет для геев быть донорами крови, стала Великобритания (кроме Северной Ирландии).
Запрет был введен во многих странах мира в 70–80 годах прошлого века в связи с распространением эпидемии СПИДа.
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