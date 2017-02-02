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Россия вернула погранконтроль для въезжающих из Беларуси

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В приграничных с Беларусью областях России оборудубт пункты пропуска

ФСБ распорядилась в граничащих с Беларусью областях оборудовать пограничную зону

Установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах России  распорядился директор ФСБ России Александр Бортников. Соответствующие приказы размещены на официальном портале правовой информации РФ.

В документах говорится, что пограничная зона вводится «для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».

В приграничных областях региональные управления ФСБ РФ в должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Напомним, в начале января Беларусь ввела безвизовый режим для граждан более 80 государств, в том числе США и страны Евросоюза. Закон вступает в силу 12 февраля.  Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что Европа отложила безвиз для Грузии, Украина под вопросом.

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Теги: безвиз, Беларусь, визы, Россия, граница, погранконтроль, ФСБ

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