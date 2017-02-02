Россия вернула погранконтроль для въезжающих из Беларуси

ФСБ распорядилась в граничащих с Беларусью областях оборудовать пограничную зону
Установить пограничную зону в приграничных с Беларусью регионах России распорядился директор ФСБ России Александр Бортников. Соответствующие приказы размещены на официальном портале правовой информации РФ.
В документах говорится, что пограничная зона вводится «для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ».
В приграничных областях региональные управления ФСБ РФ в должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.
Напомним, в начале января Беларусь ввела безвизовый режим для граждан более 80 государств, в том числе США и страны Евросоюза. Закон вступает в силу 12 февраля. Граждане этих стран, прибывшие в международный аэропорт Минска, смогут в течение пяти дней находиться на территории страны без получения визы.
Ранее «Комментарии" писали о том, что Европа отложила безвиз для Грузии, Украина под вопросом.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: безвиз, Беларусь, визы, Россия, граница, погранконтроль, ФСБ
Последние новости
|
11:55
Пулю из обстрелянного украинского самолета передадут в Гаагу
|
11:51
|
11:40
|
11:35
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0