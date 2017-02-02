В тюрьме США - бунт из-за несогласия с Трампом

Бунтующие заключенные заявили, что из-за политики нового президента США в тюрьме все изменится к худшему

В тюрьме США, расположенной в городе Смирна (штат Делавэр) взбунтовавшиеся заключенные взяли в заложники четырех надзирателей. Об этом пишет ВВС.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты и сообщил, что причиной их действий является несогласие с политикой президента США Дональда Трампа. «Причина - все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы знаем, что в тюрьме все изменится к худшему», - заявил заключенный.

К тюрьме в Смирне съехались десятки полицейских. В процессе переговоров заключенные отпустили двоих надзирателей-заложников. Состояние других заложников не уточняется. Переговоры продолжаются.

Как стало известно от родственников заключенных, бунтующие хотят знать как распределяются выделяемые на тюрьму деньги и требуют эффективной реабилитации для всех, кто находится в тюрьме (в первую очередь речь идет об образовательных программах).

Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.

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