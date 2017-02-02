УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

В тюрьме США - бунт из-за несогласия с Трампом

0

Полиция ведет переговоры с бунтующими заключенными

Бунтующие заключенные заявили, что из-за политики нового президента США в тюрьме все изменится к худшему

 В тюрьме США, расположенной в городе Смирна (штат Делавэр) взбунтовавшиеся заключенные  взяли в заложники четырех надзирателей. Об этом пишет ВВС.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты и сообщил, что причиной их действий является несогласие с политикой президента США Дональда Трампа. «Причина - все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы знаем, что в тюрьме все изменится к худшему», - заявил заключенный.

К тюрьме в Смирне съехались десятки полицейских. В процессе переговоров заключенные отпустили двоих надзирателей-заложников. Состояние других заложников не уточняется. Переговоры продолжаются.

Как стало известно от родственников заключенных, бунтующие хотят знать как распределяются выделяемые на тюрьму деньги и требуют  эффективной реабилитации для всех, кто находится в тюрьме (в первую очередь речь идет об образовательных программах).

Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.

Ранее «Комментарии" писали о том, что по мнению психологов, Дональд Трамп страдает расстройством личности.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: бунт, политика, США, Трамп, тюрьма

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Десятки украинских политиков улетели к Трампу на завтрак

Десятки украинских политиков улетели к Трампу на завтрак

"> США усложнили выезд украинцам в страну

США усложнили выезд украинцам в страну

"> США намерены ограничить выдачу рабочих виз

США намерены ограничить выдачу рабочих виз

"> Трамп уволил и.о генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции

Трамп уволил и.о генпрокурора за отказ выполнять указ об иммиграции

Новости партнеров

Танцюючий Вінні-Пух підкорює соцмережі
729_486_5891ca9ed0961Популярний герой книг і мультфільмів Вінні-Пух «знявся» у новому ролику. У Twitter з’явилося відразу кілька варіантів з Вінні. Відео того, як кумедний
Паніка в Донецьку: керівництво «ДНР» планує втікати до Росії
119Багато хто з так званих «керівників» терористичної «ДНР» почав масово вивозити родини у Росію через численні втрати під час спроби захопити Авдіївську

Последние новости

10:00

С каким недугом поможет справиться футбол, рассказали медики

09:55

Названы 6 простых вещей, которые повысят настроение с утра

09:49

Рост обещают глобальному объему платежей через мобильные кошельки

09:47

Поп-звезда Бейонсе скоро станет мамой двойни

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

Марьинка под огнем. В школах остановлено обучение

Марьинка под огнем. В школах остановлено обучение »

Запорожье

Скотовоз: как выглядит салон запорожской маршрутки (ФОТО)

Скотовоз: как выглядит салон запорожской маршрутки (ФОТО) »

Харьков

Конфликт харьковских водителей: к машине оппонента приложился лопатой (ВИДЕО)

Конфликт харьковских водителей: к машине оппонента приложился лопатой (ВИДЕО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.