Калифорнийский университет закрыли из-за беспорядков (фото)

Поводом к протесту студентов послужила запланированная лекция «крайне правого» редактора интернет-ресурса Breitbart News

Калифорнийский университет в городе Беркли закрыт в связи с беспорядками на фоне массового протеста студентов, говорится в сообщении управления полиции города.

«Действует запрет на вход и выход в здания кампуса. Протестующим было предписано разойтись», – говорится в официальном микроблоге Twitter управления полиции Беркли.

Поводом к протесту студентов послужила запланированная лекция «крайне правого» редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса. Он сторонник президента Трампа и известен своими провокационными публикациями. Молодежь подписала петицию с требованием запретить лекцию, сообщив, что они категорически не согласны с мнением Яннопулоса, разжигающего рознь и проповедующего принципы превосходства, трансфобии и женоненавистничества.

Вместе с тем советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, который ранее возглавлял Breitbart News, сообщил, что многие демонстранты выступали против президента-республиканца.

Беспорядки начались, когда протестующие начали кидать петарды и подожгли почтовый ящик рядом с одним из зданий. Телеканал CNN отмечает, что протестующие разбили стекла некоторых домов.

По данным агентства Reuters, Яннопулос отменил свое выступление в Беркли. Сообщается, что он был «эвакуирован» из кампуса.