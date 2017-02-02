США смягчили санкции против ФСБ

Министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России по обвинению в причастности к кибератакам
В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что теперь разрешено «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий», сообщают РИА Новости. Общая стоимость оплаты не должна превышать пяти тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.
При этом запрещаются экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.
Решение Минфина не дает права на экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий ФСБ России или тем, кто действует от ее имени. Кроме того, запрещено использовать при расчетах счета, блокированные в США ранее на основании президентских указов.
В документе сказано, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и декабре 2016 года в связи со «злонамеренной кибердеятельностью».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: кибератаки, санкции, США, ФСБ
Последние новости
|
21:58
|
21:34
На чиновников, разворовавших деньги для Охматдета, завели уголовное дело
|
21:03
|
20:51
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0