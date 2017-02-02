УКРАИНА

МИР

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Мир

США смягчили санкции против ФСБ

0

В конце декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ

Министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России по обвинению в причастности к кибератакам

В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что теперь разрешено «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий», сообщают РИА Новости. Общая стоимость оплаты не должна превышать пяти тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

При этом запрещаются экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

Решение Минфина не дает права на экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий ФСБ России или тем, кто действует от ее имени. Кроме того, запрещено использовать при расчетах счета, блокированные в США ранее на основании президентских указов.

В документе сказано, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и декабре 2016 года в связи со «злонамеренной кибердеятельностью».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: кибератаки, санкции, США, ФСБ

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Германия отменит санкций против России, при одном условии

Германия отменит санкций против России, при одном условии

"> СМИ заявляют о подготовленных США документах на снятие антироссийских санкций

СМИ заявляют о подготовленных США документах на снятие антироссийских санкций

"> Трамп начал менять торговую политику США

Трамп начал менять торговую политику США

"> Президент ПАСЕ поддерживает снятие санкций с делегации России

Президент ПАСЕ поддерживает снятие санкций с делегации России

Новости партнеров

На Донбасі активісти заблокували залізницю
777532Ветерани і активісти перекрили залізничний переїзд поблизу міста Бахмут, що на Донеччині. Про це повідомили на сторінці групи Штаб блокади торгівлі з
Україна отримала безвізовий режим зі ще однією країною
fullsizeФедерація Святого Кристофера (Сент-Кітс) і Невіс скасувала візи для жителів України. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС у Facebook. Так, громадяни України

Последние новости

21:58

Телефон Гитлера выставят на аукцион (фото)

21:34

На чиновников, разворовавших деньги для Охматдета, завели уголовное дело

21:03

Неизвестные расстреляли лебедей Елизаветы II (фото)

20:51

Украина построит новый корвет для ВМС

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

В какие условия проживания эвакуируют жителей Авдеевки

В какие условия проживания эвакуируют жителей Авдеевки »

Харьков

Состояние пострадавшей во взрыве в Слобожанском стабилизировалось

Состояние пострадавшей во взрыве в Слобожанском стабилизировалось »

Одесса

Одесситы собрали 7 тонн продуктов и медикаменты для Авдеевки (ФОТО)

Одесситы собрали 7 тонн продуктов и медикаменты для Авдеевки (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.